Депутатам от "Свободы" вручили повестки по делу о красных флагах

Депутатам Тернопольского областного совета от ВО «Свобода» и членам организации вручили повестки с требованием явиться в городское отделение милиции УМВД Украины в Тернопольской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», в повестках сказано, что представителей партии вызывают в участок «в связи с расследованием уголовного дела и в соответствии со ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса Украины».

По этому поводу ВО «Свобода» распространила заявление, в котором выражает возмущение тем, что власть привлекает для преследований силовые структуры.

В нем представители ВО «Свобода» также выразили протест против того, что на пороге двадцатой годовщины Независимости Украины власть навязывает флаги несуществующего государства. При этом «свободовцы» выразили убеждение, что это сделано с целью посеять раздор среди украинцев.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе 9 мая представители ВО «Свобода» пытались помешать движению колонны с красными флагами в Парке Славы, создавая перед ней «живую цепь». Стражи порядка пресекли столкновение между политическими оппонентами.

Вечером же 9 мая представители ВО «Свобода» сняли красный флаг с местного офиса Компартии Украины, после чего сожгли его в парке Славы.

После обращения по этому поводу представителей Компартии в милицию, по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.