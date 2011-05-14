ГАИ приказали не пропускать в центр Киева грузовики и автобусы?

В связи с сегодняшними акциями протеста возле Верховной Рады работникам столичной Госавтоинспекции дано указание не пускать в центр города тяжелые транспортные средства, в частности грузовики и большие автобусы.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит акция «День гнева». После митинга участники акции пытались подойти к зданию ВР, чтобы установить палатки – общественные приемные народных депутатов. При этом бойцы «Беркута» препятствовали этим действиям. В результате чего произошла драка между участниками акции и правоохранителями. По данным народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА, милиция задержала семеро участников «Дня гнева».