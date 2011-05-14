Могилев говорит, что львовяне его благодарили за действия милиции 9 мая

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что ему звонили по телефону отдельные граждане со словами благодарности за действия милиции во время событий 9 мая во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОГИЛЕВ сказал во время эфира "Большой политики с Евгением Киселевым".

"Ко мне звонили достаточно много представителей львовской интеллигенции с благодарностью за работу милиции", - сказал он. Министр отметил, что лично ему стыдно за то, что милиция не смогла предотвратить нанесение морального вреда ветеранам. "Но каждый, кто нанес вред моральный, за это ответит", - сказал А.МОГИЛЕВ.

Он отметил, что законом не запрещено использовать советскую символику. "Запретить любую символику Львовский совет не имеет права. В принципе у нас даже в государстве ответственности за ношение нацистской символики нет... Любой гражданин имеет право делать все то, что не запрещено законом. Законом не запрещен красный флаг, не запрещена георгиевская лента, не запрещен флаг черно-красный", - добавил он.