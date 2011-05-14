Азаров считает "День гнева" политизированным мероприятием

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает бессрочную акцию протеста «День гнева», которая начнется 14 мая, «политизированным мероприятием».

Об этом он заявил вечером 13 мая в интервью «5 каналу».

«Это – политизированное мероприятие» , - сказал Н.АЗАРОВ, еще раз отметив, что Украина нуждается в стабильности.

«Если мы будем решения принимать всегда и только под влиянием каких-то стихийных событий, Украина никогда не выберется из того болота, в котором она находится», - считает глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в Киеве начнется бессрочная акция протеста «День гнева», главным требованием которой является отставка Президента Украины, парламента и правительства. Об этом сообщил координатор гражданского движения «Спільна справа» Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, основная причина акции – делегитимизация власти. «Речь идет не только о юридической делегитимности, которая является результатом отмены конституционной реформы 2004 года, когда вследствие этой отмены и Президент, и Верховная Рада получили те полномочия, которые никогда не были делегированы им народом Украины - источником государственной власти… Сегодня следует говорить об утрате общественной легитимности», - отметил А.ДАНИЛЮК.

Организаторы и участники акции потребуют от властей отменить антисоциальную политику, провести президентские выборы и внедрить в законодательство механизм, который позволит народу отзывать с должностей государственных руководителей – от Президента до председателей сельсоветов.

«Акция будет выглядеть как ряд митингов, которые будут проводиться постоянно», - сказал координатор гражданского движения «Спільна справа».

Предполагается, что 14 мая в некоторых областных центрах страны будет проведена акция на региональном уровне, после чего ее участники присоединятся к акции в Киеве.