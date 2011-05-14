Азаров допускает запрещение "Свободы" в связи с событиями во Львове

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ допускает запрещение Всеукраинского объединения «Свобода» в связи с событиями во Львове 9 мая.

Об этом он заявил сегодня вечером в интервью «5 каналу».

«В этом надо разобраться… У меня еще нет подробного отчета, но то, что я видел по телевизору, безусловно, не украшает эту партию. Постановка такого вопроса в свете тех событий, безусловно, представляется возможной», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, он еще раз подчеркнул необходимость политической стабильности для Украины, так как страна на данном этапе не может отвлекаться от проблем экономического развития.

«Я не думаю, что до этого дойдет», - отметил Н.АЗАРОВ, комментируя инициативу о запрете ВО «Свобода».

Также он заявил, что ознакомится с отчетом Генеральной прокуратуры относительно событий 9 мая во Львове и сделает свои выводы.

Как сообщал УНИАН, 9 мая во Львове после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсового поля произошли столкновение между представителями патриотических сил, в том числе и ВО «Свобода», и лицами, праздновавшими День Победы, - представителями пророссийских партий КПУ, «Родына», «Русское единство» и ветеранами.

Милиция возбудила 5 уголовных дел за нарушение общественного порядка во время мероприятий 9 мая во Львове.

10 мая Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору создать рабочую группу для изучения событий, которые имели место 9 мая во Львове во время празднования Дня Победы.

11 мая генпрокурор Виктор ПШОНКА создал такую рабочую группу, в которую вошли представители Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины.

Возглавил рабочую группу заместитель генерального прокурора Виктор ВОЙЦИШЕН.