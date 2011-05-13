Горсовет Севастополя призвал запретить деятельность «Свободы»

Городской совет Севастополя осудил действия «экстремистских сил» во Львове и призвал Верховную Раду запретить деятельность политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом на внеочередной заседании обращении депутатов Севастопольского горсовета к народу Украины, Президенту и Верховной Раде в связи с событиями, произошедшими 9 мая во Львове.

«Мы, депутаты Севастопольского городского совета, представители всех политических сил и общественных организаций города-героя, решительно осуждаем глумление над памятью погибших в годы Великой Отечественной войны, и выражаем категорический протест провокационным действиям экстремистов», - подчеркивается в обращении.

Также депутаты требуют провести тщательное расследование событий, произошедших во Львове 9 мая, выявить и наказать организаторов, пособников и исполнителей политической провокации, которая подрывает авторитет Украины в глазах демократического международного сообщества.

Горсовет Севастополя призвал «всех граждан Украины помнить уроки Великой Отечественной войны, своей принципиальной гражданской позицией не допустить возрождения фашизма, разжигания межнациональной вражды, дестабилизации политической и социальной ситуации в стране».