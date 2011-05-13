Регионалы будут отговаривать коммунистов от провокаций 22 июня?

Фракция Партии регионов выступает против акций политических сил, которые могут привести к новым столкновениям во Львове 22 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, комментируя намерение «левых» сил 22 июня отметить во Львове годовщину начала войны, используя красные флаги.

По его словам, как правый, так и левый радикалист очень опасен для нашего государства.

«Безусловно, мы не будем идти на поводу у этих политических сил, и будем предприменять меры независимо, на каком фланге находятся эти политические силы, чтобы эти провокации не допустить», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, в настоящее время очень важно убедить избирателей, что очень опасно поддерживать крайне радикальные силы.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли фракция Партии регионов новые акции «левых» сил во Львове 22 июня, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Мы осуждаем действия, провоцирующие конфликты».

Как сообщалось, газета «Сегодня» написала, что во Львов 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, снова хотят привезти красные флаги, в этот раз коммунисты - наши и российские.

В частности, «еще более масштабные мероприятия» во Львове пообещал народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЕВ. «Мы хотим отметить эту дату на своей земле во Львове, которая имеет отношение к началу и окончанию войны», - заявил коммунист. Он уверен, что новой драки не будет, мол, товарищей будет много, и они сами обеспечат правопорядок.