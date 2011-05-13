Депутаты будут делать зарядку на центральной площади Харькова

Члены исполнительного комитета и депутаты Харьковского городского совета, а также все желающие харьковчане будут делать утреннюю зарядку в центре города - на площади Свободы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горсовета, с такой инициативой в ходе презентации сборника социальных проектов Харькова выступила заместитель Харьковского городского председателя по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана ГОРБУНОВА-РУБАН.

По ее словам, этот социальный проект будет направлен на профилактику заболеваний и популяризацию здорового образа жизни. Заместитель городского председателя выразила надежду, что мероприятие будет действительно массовым.

«Мне бы хотелось, чтобы это мероприятие было массовым. Я лично выйду на эту гимнастику первая и с удовольствием покажу пример другим чиновникам и всем харьковчанам. Мне бы хотелось, чтобы эту инициативу поддержали территориальные центры, районные администрации, предприятия и жители нашего города», - сказала С.ГОРБУНОВА-РУБАН.

«Если все выйдут, Харьков будет начинать свое утро с того, что люди выйдут на улицы, сделают гимнастику, улыбнутся друг другу и с хорошим настроением пойдут на свои рабочие места», - отметила она.