Тимошенко: по логике следователей, со мной нужно посадить и Януковича

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет абсурдной логику следователей Генеральной прокуратуры по расчету ущерба, якобы нанесенного государству ее правительством.

Об этом она заявила вчера во время судебного заседания, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам экс-премьера, ее правительству в результате подписания в 2009 году газовых контрактов с Россией удалось увеличить поступления от транзита российского природного газа через территорию Украины.

"Нам удалось с 1 января 2010 на 70%, впервые, повысить ставку транзита природного газа через территорию Украины - до 1,7 долл. И это - дополнительно 3 миллиарда долларов доходов по году", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер напомнила, что именно правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в 2006 году заключило новые соглашения с Россией, согласно которым цена природного газа для Украины не была привязана к стоимости транзита для России.

"В 2006 году, когда премьер-министром был ЯНУКОВИЧ, разорвали связи между ценой транзита и ценой на газ... Когда меня в 2005 году ЮЩЕНКО снимал с должности премьер-министра, я им оставила газ по 50 долларов за тысячу кубических метров и 1,6 долларов за транзит. Это были контрактами связанные вещи. Они разрушили модель, когда при росте цены на газ автоматически растет цена на транзит", - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также уточнила, что речь идет о подписании в 2006 году контрактов, согласно которым при стабильной стоимости транзита цена природного газа возрастает с 50 до 179,5 долларов за тысячу кубометров.

"В 2006 году - тогда господин ИВЧЕНКО был главой НАК "Нафтогаз Украины", а ЮЩЕНКО - президентом - по договоренности с "РосУкрЭнерго" разрушают всю эту связку, разрывают ее, оставляют цену транзита и на 2 года - 2006 и 2007 - повышают цену на газ... Если следовать этой логике, то нужно возбуждать уголовное дело и против тех чиновников. Пускай здесь возле меня садится ЯНУКОВИЧ и отвечает за то, что цена на газ повысилась, а транзит остался на прежнем уровне. Чем тогда они отличаются от меня?" - спросила экс-премьер.

Кроме того, по ее словам, согласно договору, заключенному 4 января 2006 между компанией "РосУкрЭнерго", НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом", ставка стоимости транзита до 1 января 2010 года фиксировалась на уровне 1,6 долл. за тысячу кубических метров на 100 километров. Другим контрактом (от 29 июля 2004) ставка транзита устанавливалась на 2005-2030 годы на уровне 1,09 долл. "Иными словами, были зафиксированы документы, по которым нельзя было пересматривать ставку транзита, но мы даже это сделали", - подчеркнула она.

Экс-премьер также сообщила суду, что благодаря газовым соглашениям 2009 года удалось договориться о снижении с 179,5 до 153,9 долларов цены на технический газ для осуществления транзита.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что эти факты зафиксированы в финансовой документации НАК "Нафтогаз Украины" и в то же время их проигнорировали следователи Генеральной прокуратуры.

"Они поленились даже поднять бухгалтерские документы. По их логике, если мы уменьшили стоимость технического газа, то тогда надо было уменьшать и стоимость транзита... Хотя вообще такая логика расчета убытков - абсурдна. Это чистая фальсификация", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.