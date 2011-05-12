Адвокат ищет, кто допустил установку бюста Сталина в Запорожье

Адвокат Владимир ПРУДОВСКИЙ, который от общественной организации «ГРАД» защищает интересы члена объединения «Тризуб» Анатолия ОНУФРИЙЧУКА, обратился к Верховной Раде с просьбой инициировать проверку Генеральной прокуратурой законности действий запорожской прокуратуры, допустившей установку в городе памятника Иосифу Сталину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации «ГРАД», «адвокат обратился с письмом к депутатам Верховной Рады, в котором настаивает на том, что должностные лица Запорожского обкома КПУ, незаконно установив бюст Сталина у собственного офиса, совершили ряд преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины - превышение служебных полномочий, самоуправство и хулиганские действия - и должны понести за это ответственность».

По мнению адвоката, «кроме градостроительного законодательства Украины, действия руководителей запорожских коммунистов по самовольной установке памятника тирану противоречат закону «О Голодоморе» и решению киевского апелляционного суда, которое признало Сталина виновным в совершении геноцида украинского народа».

В обращении к народным депутатам адвокат также просит инициировать проверку Генеральной прокуратурой Украины органов запорожской прокуратуры.

«Считаю, что прокурор Жовтневого района г. Запорожья ВАСЮК А.Г. своим бездействием, выразившемся в непринятии мер прокурорского реагирования на незаконное установление бюста Сталина и в непроведении мероприятий, направленных на его снос, совершил преступление, предусмотренное ст.367 УК Украины (служебная халатность). Это преступление покрывается прокурором Запорожской области ПАВЛОВЫМ В.В.», - цитирует пресс-служба «ГРАДа» обращение адвоката В.ПРУДКОВСКОГО к депутатам.

Как сообщал УНИАН, бюст Сталина в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили бюст, отпилив голову. В новогоднюю ночь был совершен взрыв на территории обкома КПУ, в результате чего памятник был полностью разрушен.

Правоохранительные органы по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержали более 10 членов ВО "Тризуб".

13 апреля Октябрьский райсуд Запорожья отпустил из-под ареста членов ВО «Тризуб» на поруки народных депутатов от «Нашей Украины».