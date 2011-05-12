Азаров пригрозил кадровыми решениями «карателям» из налоговой
18:34, 12 мая 2011Политика
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Таможне тоже досталось
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает принятия кадровых решений в случае, если профильные ведомства не будут обеспечивать развитие предпринимательства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на расширенном заседании совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.
«Карательный уклон, который у нас присутствует (в отношении предпринимателей – УНИАН) в таможенном и налоговом органах, может привести в конце концов к кадровым решениям», - сказал Н.АЗАРОВ.
По его словам, эти органы должны обеспечивать развитие предпринимательства в Украине.
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