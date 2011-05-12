Брата Кузьмина назначили заместителем Цушко

Указ Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Рафаэля КУЗЬМИНА первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины – государственным уполномоченным. Соответствующий указ Президента (№571/2011 от 11 мая) обнародован на сайте главы государства. Другим своим указом (№560/2011 от 11 мая) Президент освободил Р.КУЗЬМИНА от должности заместителя председателя АМК – государственного уполномоченного. По данным АМК, Р.КУЗЬМИН – юрист по специальности, окончил Донецкий государственный университет, кандидат юридических наук. В 1996-1997 гг. Р.КУЗЬМИН работал заместителем председателя Донецкого областного отделения Антимонопольного комитета Украины, затем старшим помощником заместителя генпрокурора. Как известно, Р.КУЗЬМИН является двоюродным братом первого заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter