Тарасюк: присоединение Украины к Таможенному союзу невозможно

Присоединение Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана в его классической форме невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК во время парламентских слушаний на тему: «О состоянии и перспективах развития экономических отношений с ЕС (зона свободной торговли) и Таможенным союзом».

Он отметил, что согласно закону о принципах внутренней и внешней политики, европейская интеграция остается главным внешнеполитическим приоритетом Украины.

Б.ТАРАСЮК напомнил, что до конца 2012 года Украина и ЕС стремятся путем компромисса устранить разногласия в позициях сторон.

Он подчеркнул, что присоединение Украины к Таможенному союзу «полностью исключает возможность создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом, а следовательно и подписание соглашения об ассоциации, что неоднократно подчеркивали высокопоставленные должностные лица ЕС».

Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что «некоторые правительственные чиновники должны воздерживаться от высказывания своих личных мнений, которые не совпадают с официальной позицией правительства, поскольку это вызывает обеспокоенность в ЕС относительно преданности Украины задекларированному курсу к европейской интеграции».

Также Б.ТАРАСЮК заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу практически означало бы выход из Всемирной торговой организации.

Он добавил, что в случае выхода Украины из ВТО наше государство понесло бы не только значительные финансовые потери, но и потеряло бы возможность в дальнейшем проводить переговоры с этой организацией.

Б.ТАРАСЮК также отметил, что делегирование Украиной полномочий формировать единую таможенную политику стран-членов Таможенного союза наднациональному органу не отвечает национальным интересам Украины.

По его словам, в Таможенном союзе Россия имеет 57% голосов при решении вопросов, и в случае вступления Украины в Таможенный союз наше государство не сможет влиять на единую таможенную политику.