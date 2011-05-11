У Тимошенко советуют власти не пытаться скрыть правду за фанфарами

Экс-вице-премьер-министр Украины, член партии «Батькивщина» Григорий НЕМЫРЯ советует нынешней власти не представлять председательство Украины в Комитете министров Совета Европы в качестве своего достижения, поскольку настоящих проевропейских достижений эта власть не имеет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Г.НЕМЫРЯ напомнил, что сегодня на министерской конференции в Стамбуле Украина начинает шестимесячное председательство в Комитете министров Совета Европы.

«За этими фанфарами не скроешь правду, которая заключается в том, что чем громче европейская, продемократичная риторика, тем меньше реальных достижений и реальный прогресс», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, власть не смогла приблизиться к выполнению обязанностей и обязательств, которые вытекают из членства Украины в Совете Европы.

«И это, несмотря на декларации о намерении не только достичь прогресса в этом направлении, но и завершить мониторинг, который ведет ПАСЕ», - сказал он.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ одобрил соответствующий план действий и дал поручений правительству более года назад, но выполнена лишь незначительная часть.

«В то же время имело место дальнейшее ухудшение ситуации с выполнением на практике обязательств, взятых на себя Украиной при вступлении в Совет Европы, и обязанностей, которые вытекают из устава этой организации», - сказал он.

Кроме того, по словам Г.НЕМЫРИ, за год подготовки к председательству органы государственной власти Украины не смогли достичь реального прогресса и исправить системные недостатки украинской правовой системы с тем, чтобы остановить тысячи заявлений украинских граждан в Европейский суд по правам человека.