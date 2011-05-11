Тимошенко требует публичного судебного процесса по своей жалобе

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на публичности проведения судебного процесса по рассмотрению ее жалобы относительно признания незаконности постановления Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела против нее за заключение газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в зале судебного заседания, когда Печерский районный суд Киева должен был возобновить рассмотрение ее жалобы.

«По телевидению с утра до вечера вот такие прокуроры проводят пресс-конференции и заявляют о том, что преданы национальные интересы, что соглашения подписаны противозаконно. Так пожалуйста, не прячьте судебный процесс, где можно послушать и посмотреть на этот абсурд, который происходит», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО после того, как в судебный зал не пропустили телекамеры.

На судебное заседание, которое должно было начаться в 12.00, были допущены только представители печатных СМИ.

Согласно решению, которое вчера объявила судья Галина СУПРУН, телеоператоры могут присутствовать в зале суда только во время объявления решения по результатам рассмотрения жалобы Ю.ТИМОШЕНКО.