Герман подумывает вернуться в ВР
08:32, 11 мая 2011Политика
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"Я не судья, я скромный советник президента"
Советник президента Анна Герман думает о том, чтобы вернуться в Верховную Раду.
Об этом она сообщила в эфире 5 канала, комментируя решение парламента о вывешивание красных флагов победы во время праздничных мероприятий.
Отвечая на вопрос, приняла бы она такое решение, будучи в Верховной Раде, Герман сказала, что она не знает, потому что "я не судья, я скромный советник президента".
"Я думаю об этом, что, возможно, нужно будет вернуться в парламент", - добавила она.
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