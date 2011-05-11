Герман подумывает вернуться в ВР

Советник президента Анна Герман думает о том, чтобы вернуться в Верховную Раду.

Об этом она сообщила в эфире 5 канала, комментируя решение парламента о вывешивание красных флагов победы во время праздничных мероприятий.

Отвечая на вопрос, приняла бы она такое решение, будучи в Верховной Раде, Герман сказала, что она не знает, потому что "я не судья, я скромный советник президента".

"Я думаю об этом, что, возможно, нужно будет вернуться в парламент", - добавила она.

Украинская правда