Партия регионов инициирует внеочередную сессию в Луганске

Депутаты от Партии регионов в Луганском областном совете инициируют завтра, 11 мая, проведение внеочередной сессии в связи с событиями в Львове 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции сообщил председатель фракции Партии регионов в Луганском облсовете Александр АРАПОВ.

По его словам, на внеочередной сессии депутаты рассмотрят заявление, которое будет направлено Президенту Украины, Кабинету министров, в прокуратуру в связи с действиями ВО «Свобода» 9 мая во Львове. Заявление будет содержать пункт о том, чтобы привлечь к уголовной ответственности всех зачинщиков, организаторов, участников непорядков, произошедших в Львове 9 мая.

«Мы резко осуждаем провокации националистических сил, которые произошли во Львове 9 мая 2011 года. Принято решение созвать внеочередную сессию Луганского областного совета 11 мая 2011 года в 14.00. Мы знаем, что 12 мая 2011 года состоится сессия во Львовском областном совете. Мы хотим предупредить наших коллег, чтобы они не велись на провокации, которые произошли в городе. У нас одна страна, мы все ее любим», - заявил А.АРАПОВ.

По словам председателя фракции ПР, внеочередные сессии по этому же вопросу пройдут не только в Луганске и во Львове, но и в центральных и восточных областях. Он считает, что заявление пресс-службы МВД Украины по поводу того, что сотрудники милиции не допустили грубых нарушений правопорядка, было сделано, чтобы не разжигать противодействие между Востоком и Западом Украины.

«Я не думаю, что Львов, Львовская область и вся Западная Украина думает именно так, как вот эти молодые люди», - подытожил А.АРАПОВ.

Он также сообщил, что депутаты Луганского облсовета хотят, чтобы на законодательном уровне бала запрещена деятельность ВО «Свобода», как организации, которая способствует разжиганию межнациональной розни.