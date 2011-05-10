Человек с пистолетом поведал о своем «героическом пути» к Холму Славы (фото)

Святослав Сопильнык, который во время стычек 9 мая во Львове из травматического оружия ранил в ногу члена ВО «Свобода», помощника депутата городского совета Олега Ковпака, заявляет, что он не стрелял, а лишь оборонялся. Рассказ о "героическом пути" к Холму Славы бывшего капитана милиции, инвалида второй группы приводит "Комсомольская правда в Украине". По словам Сопильника, его вместе с друзьями и ветеранами неизвестные два раза избили битами прямо на подходе к Холму Славы. Он пытался защитить хотя бы пожилых женщин, которые были рядом, но не получалось. Неизвестные в масках с кусками арматуры избили его еще на подходе к Холму Славы битами, повалили на землю, топтали ногами, на рубашке до сих пор есть следы чьей-то обуви.

"Они брызгали в лицо баллончиками с нервнопаралитическим газом и всячески издевались. А вдобавок еще и ограбили меня и моего товарища: забрали 1600 гривен, два мобильных телефона и мой пистолет, - поведал господин Святослав. - Я сделал два предупредительных выстрела в воздух, но молодчиков было не остановить. Они нагло продолжали лезть в драку и срывать с нас ленточки. Когда я сделал два предупредительных выстрела, они немного отошли, а потом начали нас забрасывать дымовыми шашками, камнями и кирпичами, повалили на землю и начали бить. У меня сотрясение мозга, проломан нос, швы на лбу и множественные ушибы ребер".

Также он заверил корреспондента издания, что "не стрелял я намеренно в человека в маске, и не знал, кто он, под маской не видно. А когда меня дергали и били, получилось как-то, пистолет же я направлял вниз, а не на людей..."

Вместе с тем на фото с места события хорошо различимы и внешний вид "избитого" на пути к Холму Славы "героя", и "направленный вниз, никоим образом не на людей" пистолет.

По факту хулиганства во время столкновений 9 мая во Львове Лычаковским райотделом городской милиции возбуждено уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщил начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Львовской области Денис ХАРЧУК.

Как сообщалось, 9 мая во время столкновений возле Холма Славы из травматического оружия был ранен в ногу член ВО «Свобода», помощник депутата городского совета Олег КОВПАК.

Д.ХАРЧУК отметил, что сейчас проводится расследование обстоятельств этого инцидента. Установлена личность стрелявшего – это 30-летний львовянин, который обратился с заявлением в правоохранительные органы об избиении, и в данное время находится в больнице. Продолжается расследование.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, члена «Свободы» ранил из оружия с резиновыми пулями сын бывшего заместителя начальника Управления ГАИ в Львовской области Любомира С.

Как также сообщили УНИАН представители ВО «Свобода», оружие, из которого осуществлен выстрел, зарегистрировано под номером ХК 0821.