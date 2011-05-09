Тимошенко поехала в больницу - навестить Шкиля

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО планирует сегодня проведать народного депутата Украины Андрея ШКИЛЯ, который попал в больницу после дорожно-транспортного происшествия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам.

«Сейчас мы едем его навещать, посмотрим на его состояние здоровья», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, народный депутат Владимир БОНДАРЕНКО (фракция «БЮТ-Батькивщина») сообщил, ссылаясь на информацию, полученную от экс-министра здравоохранения Николая ПОЛИЩУКА, что А.ШКИЛЬ находится в состоянии средней тяжести. «Его состояние оценивается как 11-й уровень из 20 существующих, то есть серединка. Состояние стабильное более-менее, но есть одна серьезная вещь – это ушиб легких в районе сердца», - отметил он.

По словам В.БОНДАРЕНКО, А.ШКИЛЬ общается по телефону. Народный депутат сообщил, что, по информации Н.ПОЛИЩУКА, прогноз улучшения состояния здоровья А.ШКИЛЯ позитивный.

В.БОНДАРЕНКО добавил, что подтверждения о наличии алкоголя в крови А.ШКИЛЯ нет. «Нет никакого подтверждения о наличии алкоголя в крови», - сказал он. По его словам, никаких оперативных вмешательств тоже не было.

Как сообщал УНИАН, А.ШКИЛЬ вечером 6 мая попал в ДТП в Киеве.

Автомобиль «Nissan Qashai», за рулем которого находился народный депутат, двигался с проспекта Науки в направлении улицы Промышленная и по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Volksvagen». 58-летний водитель «Volksvagen» и двое его пассажиров не пострадали.

По факту ДТП следственным отделом Голосеевского РУ ГУМВД Украины в г.Киеве возбуждено уголовное дело.