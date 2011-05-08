Ахметов уважает секретаря Донецкого горсовета за честность

Народный депутат, президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ считает, что секретарь Донецкого горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО в документальном фильме «Иной Челси. История из Донецка» показал себя честным человеком.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал в интервью журналистам в воскресенье после открытия Аллеи Славы ФК «Шахтер» возле стадиона «Донбасс Арена».

Р.АХМЕТОВ отметил, что окончательного мнения о фильме он еще не сформировал.

«Я видел фильм «Иной Челси», мне понравилось, что в фильме показано, как «Шахтер» объединяет наш край, объединяет всех. Это мне приятно. С чем-то я согласен, с чем-то не согласен. Я должен его еще раз внимательно посмотреть и сделать выводы, чтобы они не были эмоциональными», - заявил он.

Сцены в фильме, где Н.ЛЕВЧЕНКО выбирает в рабочие время шторы для своего дома и решает вопросы строительного бизнеса, Р.АХМЕТОВ прокомментировал так: «Насколько я знаю, Николай ЛЕВЕНКО занимался бизнесом, и свой первый капитал он заработал в бизнесе. То, что он показал свою квартиру, мне кажется, любой человек, который идет на государственную работу, ставит себе задачу, чтобы каждый гражданин города жил в такой квартире. Он был честным. За это я могу сказать в его адрес хорошее. Какой есть, такой и есть… Я в жизни люблю честных людей, он, по крайней мере, не снял какую-то квартиру и не показал, что плохо живет», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Напомним, что в фильме «Иной Челси. История из Донецка», снятом немецким режиссером Якобом ПРОЙСОМ, секретарь Донецкого горсовета в рабочее время выбирает шторы для своей квартиры, рассказывает о своем строительном бизнесе и рассуждает о том, что правоохранительная система Украины защищает только те политические силы, которые сегодня пребывают у власти.

Ранее вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, после выхода этого фильма, посоветовал Н.ЛЕВЧЕНКО не оставаться во власти, а «купить булочную и заниматься полезным делом».

Сам фильм повествуют о том, как ФК «Шахтер» объединяет вокруг себя самые разные слои общества и является своего рода зеркалом современной донецкой действительности.