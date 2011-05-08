Генпрокуратура: Луценко перевели на круглосуточный контроль

С сегодняшнего дня бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО по собственному желанию будет находиться в медицинской части Лукьяновского СИЗО под надзором врачей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По ее данным, сегодня в медицинской части СИЗО доктора наук Министерства здравоохранения Украины, в частности, гастроэнтерологи и кардиологи провели обследование состояния организма Ю.ЛУЦЕНКО и предоставили рекомендации по поводу его здоровья.

“На сегодняшний день его общее состояние здоровья удовлетворительное. В применении методов принудительного кормления он не нуждается. С целью обеспечения круглосуточного медицинского контроля Ю.ЛУЦЕНКО по своей воле остается в медицинской части СИЗО”, - сообщили в пресс-службе ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО объявил о начале с 22 апреля голодовки в знак протеста против решения апелляционного суда о продолжении срока содержания его под стражей. Суд аргументировал такое решение тем, что Ю.ЛУЦЕНКО и его адвокаты специально затягивают с ознакомлением с материалами дела.

Начальник Лукьяновского СИЗО Игорь ШЕЙКИН 28 апреля заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО не передавал официальное сообщение о начале голодовки. Сотрудники Государственной пенитенциарной службы, которой подчинен СИЗО, также сообщали, что Ю.ЛУЦЕНКО "от еды не отказывался, и продолжает принимать ее наравне с остальными подследственными".

29 апреля Генеральная прокуратура опровергла информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО голодает в СИЗО.

5 мая Ю.ЛУЦЕНКО в заявлении на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ предупредил, что будет оказывать сопротивление принудительному кормлению, даже если сотрудникам СИЗО придется для выполнения этой процедуры применять силу.

7 мая жена экс-министра внутренних дел Ирина ЛУЦЕНКО сообщила, что состояние здоровья ее мужа оставалось неизменно тяжелым.