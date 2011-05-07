Луценко голодает, чтобы затянуть рассмотрение своего дела?

Защита Юрия ЛУЦЕНКО пытается затянуть рассмотрение дела в суде, чтоб избежать вынесения решения до выборов парламента. Так народный депутат Украины от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ прокомментировал решение адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО обжаловать решение Печерского районного суда ограничить их в сроках ознакомления с материалами дела до 16 мая, сообщает пресс-служба Партии Регионов.

"Такое решение - специальная тактика защиты. Они хотят затянуть рассмотрение дела, чтоб суд до выборов не успел вынести решение по сути. Юрий ЛУЦЕНКО боится отвечать перед судом по закону за свои действия. Он хочет скорее спрятаться за депутатскую неприкосновенность. Его отказ от приема пищи также направлен на затягивание. Сейчас он ждет решения врачей о необходимости его лечения. А это также затянет время рассмотрения его дела в суде по сути", - отметил В.ЛУКЬЯНОВ.

Как сообщали украинские СМИ, адвокаты Юрия Луценко обжаловали в Апелляционном суде Киева решение Печерского райсуда об ограничении времени ознакомления защитников экс-министра внутренних дел с материалами дела против него.

Один из адвокатов Игорь Фомин, заявил, что считает решение суда первой инстанции незаконным, так как изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, на основании которых было принято это решение, вступили в силу лишь 20 апреля, когда адвокаты уже начали знакомиться с материалами дела.

Согласно украинскому законодательству, закон не имеет обратной силы, отметил адвокат.

29 апреля Печерский райсуд Киева по представлению следователя, ведущего дело Луценко, принял решение об ограничении времени ознакомления защитников Луценко с материалами уголовного дела против их подзащитного до 16 мая.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО объявил о начале с 22 апреля голодовки в знак протеста против решения апелляционного суда о продлении срока содержания его под стражей. Суд аргументировал такое решение тем, что Луценко и его адвокаты специально затягивают ознакомление с материалами дела.

Начальник Лукьяновского СИЗО Игорь ШЕЙКИН 28 апреля заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО не передавал официального извещения о начале голодовки. Сотрудники Государственной пенитенциарной службы, которой подчинен СИЗО, также сообщали, что Ю.ЛУЦЕНКО "от пищи не отказывался, и продолжает принимать ее наравне с остальными подследственными".

29 апреля Генеральная прокуратура опровергла информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО голодает в СИЗО.

5 мая Ю.ЛУЦЕНКО в заявлении на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ предупредил, что будет сопротивляться принудительному кормлению, даже если сотрудникам СИЗО придется для выполнения этой процедуры применять силу.