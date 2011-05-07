Донецкие фармацевты жалуются, что им вычеркнули надбавку за выслугу лет

Донецкие фармацевты, которые входят в штат государственных больниц, убедительно просят руководство страны вернуть им денежную надбавку за выслугу лет.

Как сообщила УНИАН фармацевт Государственной дорожной клинической больницы Донецка Людмила СЕРГИЕНКО, соответствующие письма от ее коллег были направлены Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, а ранее – в Министерство здравоохранения, а также Министерство труда и социальной политики Украины.

Авторы писем посетовали, что сегодня провизоры и фармацевты, которые входят в штат больниц государственной собственности, не внесены в список медицинских специальностей, которые имеют надбавку за выслугу лет. По их словам, предыдущее правительство, «скорее всего, ошибочно», вычеркнуло работников государственных учреждений здравоохранения из Постановления Кабинета министром Украины от 29.12 2009 года (№1418) и не дало надбавку за выслугу лет».

По словам Л. СЕРГИЕНКО, она и ее коллеги «каждый день своевременно и квалифицированно обеспечивают лекарствами больных в стационарных отделениях больницы, готовят соответствующие растворы и медпрепараты для проведения операций» и «не имеют никакого отношения к коммерческой фармации, к частному аптечному бизнесу». При этом, закончив фармацевтические факультеты медицинских высших учебных заведений, а также фармацевтические отделения медучилищ, проработав в штате больниц по 20-30 лет, «мы получаем зарплату чуть более 900 грн. в месяц, которая не дотягивает даже до 1 тыс. грн.», сетует Л. СЕРГИЕНКО.

Она подчеркнула, что из-за того, что «их вычеркнули из соответствующего списка», теперь фармацевты государственных больниц ежемесячно теряют надбавку за выслугу лет до 300 грн..

«Больше года мы убеждаем нашу власть внести соответствующие изменения в постановление, согласовать их с «заинтересованными» министерствами и снять с нас дискриминацию. Чтобы и врач, и провизор, и медсестра, и фармацевт, работая в больнице, имели одинаковую возможность получать надбавку за выслугу лет», - говорится в письмах к В.ЯНУКОВИЧУ и Н. АЗАРОВУ.

Фармацевты также напоминают, что таких, как они, «бюджетных» фармацевтов, осталось ничтожно мало, которые имеют лицензию на изготовление лекарственных форм.