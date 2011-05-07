СИЗО спрашивает Генпрокуратуру, надо ли кормить Луценко насильно?

Жена экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что состоянием на 15:00 субботы, 7 мая, состояние здоровья ее мужа оставалось неизменно тяжелым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», об этом И.ЛУЦЕНКО проинформировали работники следственного изолятора, в котором удерживают ее мужа.

Супругу экс-министра заверили, что Ю.ЛУЦЕНКО находится под постоянным присмотром медперсонала.

«Юра отказывается от предложений поставить капельницу для поддержки организма. Он употребляет лишь воду, которую мы передали вчера», - прибавила И.ЛУЦЕНКО.

Также она сообщила, что администрация СИЗО в связи с отказом Ю.ЛУЦЕНКО употреблять «смесь для голодающих» направила в Генпрокуратуру и суд запрос на разрешение применять специальные средства для принудительного кормления. По ее словам, пока ответ в СИЗО не поступил.

Работники СИЗО говорят, Ю.ЛУЦЕНКО продолжает голодать, но при этом пытается шутить и не впадает в отчаяние.

Одним из диагнозов, поставленных врачами Ю.ЛУЦЕНКО, у него приобретенный сахарный диабет второго типа, который развился на фоне постоянных стрессов. За время пребывания в СИЗО он потерял 18 килограммов. Голодание задержанный объявил 22 апреля.