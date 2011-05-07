В Харькове сел самолет Кирила

Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ (Владимир ГУНДЯЕВ) прибыл в Харьков.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет с патриархом приземлился в Международном аэропорту «Харьков».

Патриарха в аэропорту встречали вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, председатель Харьковского областного совета Сергей ЧЕРНОВ, Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС, Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ВЛАДИМИР, викарий Харьковской епархии УПЦ МП, архиепископ Изюмский ОНУФРИЙ, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ и Генеральный консул России в Харькове Всеволод ФИЛИП.

Предстоятель Российской православной церкви на протяжении 7-8 мая примет участие в торжествах по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского НИКОДИМА.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Российской православной церкви посетит Свято-Благовещенский кафедральный собор и примет участие в торжественной академии, посвященной 90-летию со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского НИКОДИМА, которая состоится в Харьковском академическом театре оперы и балета (ХАТОБ).

8 мая на площади Свободы патриарх КИРИЛЛ и Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР отслужат Божественную литургию. По окончании богослужения предстоятель РПЦ примет участие в церемонии возложения венков к Мемориалу Славы.