Митрополит Владимир прилетел в Харьков

В Харьков для участия в торжествах по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского НИКОДИМА прибыл Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ВЛАДИМИР.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет с митрополитом приземлился в Международном аэропорту «Харьков».

Митрополита ВЛАДИМИРА встречали вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, председатель Харьковского областного совета Сергей ЧЕРНОВ, Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС, викарий Харьковской епархии УПЦ МП, архиепископ Изюмский ОНУФРИЙ.

Как сообщалось, 8 мая на площади Свободы патриарх КИРИЛЛ и Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР отслужат Божественную литургию.