Акции политсил, заявленные ко Дню Победы в Киеве (список)

На сегодняшний день пять организаций и две политические партии подали в Киевскую горгосадминистрацию заявки относительно проведения различных акций ко дню Победы 9 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА с ссылкой на данные Главного управления по вопросам внутренней политики.

По данным управления, ВГО “Общевоинский союз Украины” планирует 9 мая провести героико-патриотическую акцию, посвященную памяти погибших героев-освободителей, чествование ветеранов ВОВ. Акция начнется праздничным митингом на площади возле станции метро "Арсенальная" (12.00-13.00), потом праздничная колонна перейдет к Музею Великой Отечественной войны и состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата в парке Славы (13.00), памятнику Воинам-интернационалистам (13.30). Также ВГО планирует провести митинг на площади возле музея ВОВ (14.00-15.00), после чего участники акции будут общаться возле полевых кухонь с солдатской кашей (до 16.00). Предусматривается, что в акции примут участие 3 тыс. человек.

Общественная организация "Поступ", согласно поданной заявке, намерена принять участие в праздничной демонстрации, посвященной Дню Победы на ул. Крещатик, которая предусмотрена общегородскими мероприятиями. Планируется, что 100 представителей организации войдут в одну из колонн праздничного шествия.

К демонстрации на Крещатике также желают присоединиться 300 членов Всеукраинского союза общественных объединений участников боевых действий, ветеранов воинской службы и правоохранительных органов "Всеукраинский союз" и Всеукраинской общественной организации "Объединения ветеранов разведки Украины".

Молодежная общественная организация "Киевский клуб "Красная звезда" подала в КГГА заявку, в которой просит включить организованную ею военно-историческую реконструкцию событий 1945 г. в общий план проведения мероприятий в связи с празднованием Дня Победы. Организация намерена 8 мая на мототрековом стадионе "Пирогово" провести масштабное батально-историческое действо "Встреча на Эльбе", в котором примут участие несколько сотен участников военно-исторических клубов Украины. Кроме того, 9 мая организация хочет о 9.00 начать праздничное шествие участников реконструкции военных событий на улице Крещатик с привлечением военно-исторической техники.

Пиар-агентство обратилось в КГГА с просьбой дать разрешение на проведение 9 мая одной из компаний мобильной связи акции "Звонок фронтовому другу", предоставляющую возможность ветеранам войны бесплатно звонить по телефону фронтовым друзьям и родным по Украине, Беларуси и России. Такой возможностью ветераны могут воспользоваться в парке Славы в первой половине дня (до 15.30).

Также свои заявки на проведение мероприятий по случаю празднования годовщины Победы подали Коммунистическая партия Украины и Прогрессивная социалистическая партия Украины.

В соответствии с заявкой КПУ, около 400 ее представителей планируют после прохождения официальной торжественной колонны по Крещатику отдельной колонной пройти по маршруту Бессарабская площадь - памятник Ленину - Крещатик - Европейская площадь - улица Грушевского - парк Славы и возложить цветы к памятнику Ленину и монументу Неизвестному солдату. Мероприятия хотят провести до 15.00.

ПСПУ подала заявку с просьбой разрешить приобщиться ее представителям к общегородским мероприятиям. В частности, члены партии намерены возложить цветы к памятнику Ватутину, потом - к монументу Неизвестному солдату. Заявлено участие 20 человек.

Как отметили в пресс-службе, КГГА не направляла никаких обращений в судебные инстанции относительно запрещения проведения мероприятий, поскольку заявки подали организации, не имеющие идеологических противоречий.