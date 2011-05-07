Одесский облКИУ создал интернет-ресурс

6 мая Одесская областная организация Комитета избирателей Украины презентовала интернет-ресурс «Твой местный депутат», где размещена база данных о депутатах местных советов и с помощью которого любой избиратель может обратиться с вопросами и предложениями к своим избранникам.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель аналитического отдела КИУ Ярослав КАТОЛИК выразил надежду, что сайт станет важной «информационно-коммуникативной площадкой для депутатов местных советов и активных представителей территориальной громады Одесской области».

По его словам, «зарегистрированные пользователи смогут не только обмениваться на его страницах мнениями по актуальным проблемам жизни области или отдельных городов и районов, но также давать свои оценки деятельности членам представительских органов власти, в том числе оценивать выполнение депутатами своих предвыборных обязательств перед избирателями».

Впрочем, отметил председатель облКИУ Анатолий БОЙКО, сообщения и отзывы посетителей сайта перед публикацией будут проходит некоторую модерацию с целью исключения ненормативной лексики и грубых немотированных оскорблений. «Хотя здоровую корректную критику, - подчеркнул он, - особенно подкрепленную фактами, администрация сайта будет поддерживать».

На интернет-ресурсе размещена значительная информационная база о депутатах разных уровней, которая будет постоянно пополняться новыми сведениями – как из открытых источников, так и с помощью информации, присылаемой самими депутатами.

«Хотя некоторые их них, - акцентировал А.БОЙКО, - не ответили на соответствующие запросы КИУ. Надеемся на более тесное сотрудничество в дальнейшем, когда сайт станет популярным, и депутаты, а также потенциальные кандидаты в члены местных советов смогут выступать со своими отчетами, заявлениями и креативными идеями на страницах сайта под рубрикой «Трибуна депутата».

При этом лидер облКИУ высказал обеспокоенность тем, что исполкомы местных советов под надуманными предлогами сокращают штаты сотрудников отделов ведения Государственного реестра избирателей. Например, в Измаиле, из пяти сотрудников двух уже сократили – одного еле удалось отстоять. «Это вряд ли будет содействовать прозрачности будущих выборов», - отметил он.

По его словами, настораживает и тот факт, что юридический отдел Одесского облсовета заблокировал ряд поправок экспертов облКИУ к регламенту областного совета, которые призваны способствовать открытости власти. Причем вместо мотивированного объяснения в юротделе нам сказали: «внесенные предложения нецелесообразны».

«В итоге регламентная комиссия приняла лишь одну из поправок, согласно которой голосование на сессиях будут поименными, что позволит избирателям лучше ориентироваться, как депутаты отстаивают их интересы, - резюмировал А.БОЙКО.