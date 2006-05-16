Суд по делу Гонгадзе приостановлен по ”личным причинам”

Сегодня во время очередного судебного заседания коллегии судей Апелляционного суда города Киева вечером судом было принято решение объявить перерыв до 25 мая из-за того, что один из защитников обвиняемых в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе идет в отпуск.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было объявлено председательствующей в судебном процессе судьей Ириной ГРИГОРЬЕВОЙ.

По словам адвоката вдовы Г.Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентины ТЕЛИЧЕНКО, ходатайство на этот счет (относительно отпуска) адвокат мотивировал «личными мотивами».

Кроме того, В.ТЕЛИЧЕНКО отметила, что во время судебного заседания, которое проходило в закрытом режиме, представители как пострадавшей, так и стороны обвинения заслушали со стороны суда заключение государственного эксперта МВД Украины относительно наличия в материалах дела об убийстве Г.Гонгадзе государственной тайны.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, какое время понадобилось суду для зачитывания этого заключения, В.ТЕЛИЧЕНКО ответила «5-7 минут». После этого, по ее словам, суд продолжил допрос подсудимого по делу А.ПОПОВИЧА.

Из-за того, что в судебном заседании объявлен перерыв до 11.00 25 мая, допрос этого человека будет продолжен в установленный срок.

Напомним, что 9 января 2006 года Апелляционный суд Киева начал рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Г.Гонгадзе.