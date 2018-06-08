Мороз и К°: починка примусов и торговля слонами

Вот уже и Партия регионов начала готовится к досрочным выборам. И дату утверждения списков назвали, и главу избирательного штаба подбирают (если верить Борису Колесникову, который сам же на это место и метит), и даже на приглашение лучших мировых политтехнологов для ведения избирательной кампании замахнулись... А лидер социалистов, он же – спикер парламента Александр Мороз все слонами торгует.

Была в свое время весьма популярная у советских школьников младших классов “доставалочка”. Жертву преследовали от одного до десятка человек с предложением “приобрести” самое крупное сухопутное животное.

- Купи слона!

- Зачем мне слон?

- Ты говоришь: зачем мне слон? Я говорю: зачем тебе слон? А ты возьми, и купи слона!

- Отстань!

- Ты говоришь: отстань! Я говорю: отстань! А ты возьми, и купи слона!

И так далее...

Спикер не менее упорно пытается убедить всех, и, очевидно, себя в том числе, что в Раде все останется, как было. Поскольку правовых оснований для досрочных выборов нет. Вот и конец прошлой недели ознаменовался очередным его мэсиджем. На сей раз речь шла о том, что законодательство Украины отводит 20 дней на “возобновление численного состава парламента” – в 300 голов. Мороз отправил в ЦИК весть о том, что он ”отпустил” 28 нардепов из Нашей Украины, в смысле зачитал их заявления о сложении полномочий, и теперь ждет, что Центризбирком заполнит вакансии следующими в списке НУ кандидатами в депутаты. И сам же уточнил, осталась, мол, надежда (последняя?), что ЦИК не обнулит списки двух оппозиционных фракций, ну или хоть одной. Тогда, по версии Мороза, Рада останется легитимной.

В понедельник "жертвой" очередной порции откровений спикера стал посол США Стивен Пайфер. Дипломату было заявлено, что «компромисс (по версии Мороза - ред.) не сводился к выборам 30 сентября». А наоборот - к тому, что Ющенко сможет подписать указ только в случае сокращения численности парламента до менее, чем 300 депутатов. В противном случае Мороз будет расценивать ситуацию как блокирование "договора трех" оппозицией. Выводы очевидны...

Ах, да! Еще в субботу спикер жаловался, что бумажной работы у него заметно прибавилось. Дескать, все пишут и пишут, никак не остановишь. После двух потоков - заявлений о сложении полномочий и заявлений об отказе от заявлений о сложении полномочий - якобы, появился еще и третий. Заявления от кандидатов в народные депутаты, которые хотят заместить собой тех нардепов, что не хотят в Раде работать. Так-то вот. Правда, Мороз так и не объяснил, почему третий поток бумаг попадает именно к нему, а не в Центризбирком, что было бы логично. Не к лидерам фракций, что можно было бы рассматривать как политический демарш. Не к Президенту, наконец. Наши люди любят в случае чего писать прямо Президенту. Ну, да Бог с ними, с заявлениями.

Ведь это – не первый “план Мороза”, ориентированный на предотвращение досрочных выборов. Впрочем, нельзя не отметить, что “торговец слонами” из спикера получился довольно удачливый.

Едва ли не самый “помаранчевый” член нового ЦИК Андрей Магера в эфире 5 канала заявил, что решение о прекращении полномочий депутатов от оппозиции Центризбирком начнет рассматривать только после того, как закончится весь многоступенчатый процесс судебных слушаний, так или иначе с этим связанных. Добавим сюда то, что на данный момент апелляция партии Кинаха находится в Киевском апелляционном админсуде. А также и то, что обе спорящие стороны намерены до конца доказывать свою правоту: если не ПППУ, то Наша Украина дойдет до Верховного суда. Дело вполне может затянуться еще на пару месяцев. А там, глядишь, под шумок истечет 20-дневный срок, отведенный на восстановление “парламентского поголовья”. И У Мороза появится возможность судиться на предмет бездеятельности ЦИК...

Дополнительные основания для спикерского оптимизма подбросил и нардеп от БЮТ Анатолий Семинога. Он заявил, что бютовцы последуют примеру нашеукраинцев, в смысле, пойдут забирать свои трудовые книжки из отдела кадров Верховной Рады. Но только после того, как на заседании фракции будет принято соответствующее решение. С учетом дисциплины во фракции Юлии Тимошенко, очевидно, это случится не ранее, чем Юлия Владимировна собственной персоной опять появится на политическом небосклоне.

Бывший соратник Мороза Иосиф Винский также не спешит освобождать кресло в парламенте. Те три способа, которые он предложил Морозу, чтобы аннулировать его мандат, напрочь исключают вероятность того, что Винский доберется до выборов (не важно, каких – первых попавшихся) в статусе “простого” гражданина Украины. Судите сами:

Способ первый – принять закон об императивном мандате, и на этом основании “выпереть” из парламента Винского, некогда заявившего о выходе из фракции СПУ. Отношение социалистов к императивному мандату известно всем, и в дополнительных комментариях не нуждается.

Способ второй – СПУ проводит съезд, по примеру НУ и БЮТ “обнуляет” список, и слагает депутатские полномочия всем составом фракции. К такому шагу Винский обещает “обязательно” присоединиться. Разумеется, никто не рассчитывает, что Мороз легко согласится с тем, что если другие “прыгают с обрыва”, то и он должен делать то же самое.

И третий - Винский “под ручку” с Морозом сдают мандаты и обещают никогда больше не баллотироваться в депутаты Верховной Рады. Не надо объяснять, по каким причинам бывший однопартиец Александра Александровича сохранит свою “корочку” при любом раскладе?

И дело даже не в том, что, по крайней мере, одно оппозиционное кресло в парламенте гарантировано не останется без “мягкого места”, его согревающего. Один мандат – ерунда. Его можно было бы не принмать в рассчет. Если бы не одно “но”. Помимо всего прочего суета вокруг мандата Винского еще и подогревает уверенность Мороза в том, что ситуация “мы все пошли, а вы тут делайте, что хотите” изначально невозможна.

Еще один аспект проблемы – действительно существующие несоответствия “договора трех” и положений украинского законодательства.

На самом деле среди предусмотренных Конституцией оснований для досрочного роспуска парламента нет прямых указаний на сокращение численности ВР до менее, чем 300 депутатов. На это есть разъяснение Констиуционного суда, что в этом случае Рада будет недееспособной (не сможет преодолеть вето Президента). Однако оно датировано 2002-м годом. То есть формально относится к старой редакции Конституции. А это – повод для очередной серии судебных исков (если возникнет такое желание).

На самом деле законодательство не предусматривает для Президента возможности подписать указ о проведении досрочных выборов более чем за два месяца до объявленной даты выборов. А это было сделано. Можно назвать еще несколько зацепок, но юридические “шероховатости” в данном случае не должны иметь значения. Поскольку соглашение о досрочных выборах, подписанное Ющенко, Януковичем и Морозом – договор политический, а не юридический. Политическая же целесообразность и закон лежат в изначально не пересекающихся плоскостях, как бы это кому ни было противно. Принципиальная возможность кое в чем подогнать второе под первое – существует. Собственно говоря, именно этим и занималась рабочая группа, когда “рихтовала” законодательство под досрочные выборы. Но смешивать политическую целесообразность и закон... И уж тем более, как это пытается сделать Мороз, собирать “мозаику” из кусочков того и другого – это сродни еще одному массовому занятию советских граждан нынешнего старшего поколения – починке примусов с использованием деталей с блошиного рынка.

Говорят, этот агрегат, изначально предназначенный для мирного кухонного труда – приготовления и разогрева пищи, отличался бешеным нравом. Примус то и дело ломался, забивался, отказывался работать, требовал индивидуального подхода, и был причиной огромного количества пожаров. Сами понимаете, что никто заранее не мог сказать, насколько благополучно закончится попытка “посмотреть, что у него внутри”.

Примерно то же самое сейчас пытается проделать Мороз: строит, разбирает, и вновь складывает взрывоопасный агрегат из компонентов закона и требований политического момента.

В смысле, пока рабочая группа утрясала «правила игры» на досрочных выборах, лидер социалистов пытался свалить политическую целесообразность в одну корзину с законотворческой работой. Ему все казалось, что уже согласованных усовершенствований законодательства недостаточно для компромисса. А когда пришло время руководствоваться исключительно политической целесообразностью – после подписания «договора трех» - пошел обратный процесс. Мороз внезапно решил, что дальше следует руководствоваться исключительно буквой закона. А если она (буква) требованиям момента не всегда соответствует, то это не его, Мороза, проблемы.

Цель, которая заявляется при этом: “Ни один чиновник, даже Президент, не может поступать так, как ему вздумается”, без сомнения благородна и достойна уважения. И всяческой поддержки. Однако и она не может оправдать средства, которые при этом используются.

Нельзя забывать, что до подписания “договора трех” ситуация была на грани открытого применения силы. И только естественное отвращение украинцев к “силовым вариантам” не позволило эту грань перейти. И как после этого прикажете понимать, что спикер прилюдно пытается “приладить” к создаваемой им модели текущего момента то одни, то другие, “с мясом” выдранные куски из законодательства и политических соглашений. Разумеется, провоцируя на неадекватные реакции всех, кто стал свидетелем эдакого движения “конструкторской мысли”. И уж ничем, ни демократической принципиальностью, ни действиями оппонентов нельзя оправдать подковерные игры как с законом, так и с соглашениями.

Впрочем, нельзя не признать, что в последнем “развлечении” депутаты оппозиционных фракций оказали Александру Александровичу посильную помощь. Ситуация со сложением мандатов могла бы быть разрешена в один день, если бы каждый желающий лично, перед телекамерами, и, соответственно, перед народом Украины подтвердил бы свое заявление. Но этого не случилось.

И это – еще один крысиный хвост из весьма уже объемистого “букета” который мы притащим к выборам. Очередным или внеочередным. Легитимным или нелегитимным. Честным или сфальсифицированным. К сожалению, до сих пор эти вопросы остаются дискуссионными...

Елена Перегуда