Тарасюк: фракции НУ-НС как политической единицы не существует

Народный депутат Украины Борис ТАРАСЮК убежден, что фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не распадется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном распаде фракции в случае создания народными депутатами из ее состава новой парламентской группы.

По словам Б.ТАРАСЮКА, «пока рано говорить о ее (группе – УНИАН) создании». В то же время, отметил он, даже если будет создана депутатская группа на базе фракции НУ-НС, то это «не приведет к исчезновению или развалу депутатской фракции НУ-НС, поскольку она возникла в результате выборов». «Вопрос в том, насколько эффективной будет деятельность фракции», - добавил он.

Вместе с тем Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что на сегодняшний день фракции НУ-НС «как единой политической единицы не существует, она состоит, по меньшей мере, из пяти-семи разных сегментов». Б.ТАРАСЮК отметил, что некоторые группы народных депутатов «ищут возможные формы выхода из фракции и объединения в депутатские группы, чтобы иметь возможность реализовать свои программные, идеологические принципы».

Как сообщалось, недавно в СМИ появилась информация, что в Верховной Раде идет сбор подписей для оформления новой парламентской группы. Как отмечалось, в группу, в частности, войдут депутаты от НУ-НС Александр ТРЕТЬЯКОВ, Ирина ГЕРАЩЕНКО, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ и другие.

Рабочий вариант официального названия проекта - группа «Европейские демократы».