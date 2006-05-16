На месте Полтавского губернатора уже работает человек из СПУ

Экс-председатель Полтавской областной государственной администрации, член СПУ Степан БУЛЬБА, который 15 мая был зарегистрирован народным депутатом Украины, сегодня во время совещания в облгосадминистрации сообщил, что перед отставкой подписал распоряжение, по которому исполнять обязанности губернатора будет его первый заместитель Виктор ИНОЗЕМЦЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее С.БУЛЬБА высказывался за то, чтобы Президент назначил социалиста В.ИНОЗЕМЦЕВА губернатором вместо него. Сам С.БУЛЬБА сегодня в очередной раз заявил, что в Верховной Раде будет отстаивать интересы Полтавской области.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил С.БУЛЬБУ от должности председателя Полтавской областной государственной администрации в связи с избранием его народным депутатом Украины.