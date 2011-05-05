Табачник: Томенко пусть бьется головой о стену

Министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК называет «ложью» сообщение о том, что он вынуждает высшие учебные заведения перечислять средства частному предприятию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя заявления общественной организации «Свідомо».

«Это ложь, это очередная неправда», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он напомнил, что 3 декабря прошлого года было создано «Единое информационное окно образования», и у Министерства образования действительно не хватает средств для того, чтобы создать мощный информационный ресурс. «Поэтому было принято решение сделать там учредителем государственное предприятие и еще кого-то», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, это предприятие обратилось к вузам с предложением сотрудничать. В частности, размещать свои правила приема, рекламу и тому подобное. «А Николай ТОМЕНКО, хочу сказать, пусть бьется головой о стену – во-первых. Во-вторых - пусть проверяет факты, а в-третьих - извинится перед украинским народом, почему, когда он был вице-премьером, закрылось самое большое количество средних школ», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщалось, по данным организации «Свідомо», Минобразования разослало в украинские ВУЗ письма с требованием оплатить услуги сайта osvita.com для создания «Единого образовательного информационного окна».

В частности, ректорам поступило требование от Минобразования подписать договор с ООО «Империя инфо» - владельцем сайта www.osvita.com

После этого Н.ТОМЕНКО направил обращение премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся с принудительным платным размещением информации о высших учебных заведениях Украины на сайте, который руководителям ВУЗ в повелительном порядке предложило Министерство образования.

В своем обращении вице-спикер отметил, что ситуация выглядит как очередная финансовая афера Министерства образования, ведь, как сказано в сообщениях СМИ, за размещение информации об учебном заведении на упомянутом сайте его владельцы просят с ректоров по 7,5 тыс. грн. за квартал, что составляет 30 тыс. грн. в год.