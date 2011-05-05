Янукович обещает повысить пенсии ветеранам и детям войны

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает повысить пенсии ветеранам на 20-25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжественном собрании в Национальном дворце «Украина» по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент заметил, что понимает, что ветераны ждут от государства реальной социальной помощи. Ссылаясь на затруднительную экономическую ситуацию, он заверил, что власть делает все, что может, чтобы обеспечить достойную жизнь ветеранов.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что нынешний и последующие годы для власти будут «годами ветеранов», а также пообещал, что власть разработает системный план действий по повышению уровня социальной защиты ветеранов войны.

По словам Президента, этот план начнет претворяться в жизнь со второго полугодия 2011 года, и окончательно будет выполнен в 2015 году. «Его реализация будет на моем личном контроле», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что власть в целом изменила отношение к ветеранам, и была отменена позорная практика «календарного празднования». Глава государства пообещал, что власть будет заботиться о ветеранах ежедневно. «И если чиновник этого еще не понял, то, безусловно, он поймет, но будет уже поздно», - сказал он.

Президент напомнил, что в прошлом году государство ввело ежемесячную помощь для ветеранов войны. Он пообещал, что пересчет этой помощи будет осуществляться постоянно и повышаться вместе с повышением прожиточного минимума.

Также В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что одноразовая денежная помощь к дню Победы будет увеличена на 40% начиная со следующего года.

«В этом году мы повысим пенсии для инвалидов Великой Отечественной войны и жертв нацистских преследований на 20-25%, и собираемся продолжить такое увеличение пенсий ежегодно, до 2015 года», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он пообещал увеличивать помощь и семьям погибших и детям войны. В этом году дети войны дополнительно к пенсии получат 10% прожиточного минимума.

Также В.ЯНУКОВИЧ пообещал увеличение финансирования на питание, медикаменты для ветеранов, увеличение количества мест в больницах и решение других социальных проблем, в частности, среди прочего, ветераны получат скидку в аптеках до 30%.

Кроме того, по словам В.ЯНУКОВИЧА, государство предоставит квартиры всем ветеранам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. «В этом году мы завершим эту работу относительно инвалидов первой группы», - сказал он.