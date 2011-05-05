Украинское радио поговорит с Москвой и Минском о войне

К 66-й годовщине Победы Украинское радио проведет радиомосты между Киевом и столицами России и Беларуси – Москвой и Минском.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной радиокомпании Украины, в годовщину Победы Украинское радио предлагает поговорить о том, как объединяет поколение память о Великой Отечественной войне; что общего в нашей оценке тех событий, а что историки и политики Украины, России, Беларуси воспринимают по-разному?

В частности, 6 мая в 17.10 к общению приглашают журналисты Национальной радиокомпании Украины и Радио России, а 9 мая, в День Победы, в 17.15 на связи с НРКУ будет белорусское радио.

По словам генерального директора Национальной радиокомпании Украины Тараса АВРАХОВА, наш общий долг – «обеспечить передачу высокого смысла 9 Мая».

«Нивелирование святынь, патриотических помыслов - это преступление, за которое следовало бы карать, и сейчас, очевидно, более актуальной является другая задача: донести до следующих поколений не пропагандистские лозунги, а светлую память о поколении победителей в той войне, их боль и самоотверженность. Собственно, о понимании и – как следствие – о взаимопонимании, связи между потерей моральных ориентиров и лихолетьем, о преемственности поколений мы и будем говорить с российскими и белорусскими коллегами и слушателями», - сказал Т.АВРАХОВ.

Кроме того, добавил он, чтобы и молодое поколение украинцев знало о Победе не только из учебников истории или не всегда качественных и не всегда художественных кинолент, в эти предпраздничные дни в эфирные студии Национальной радиокомпании приглашены настоящие участники боевых действий, те, кому действительно есть о чем рассказать.

Например, проинформировал Т.АВРАХОВ, в программе «История, которая становится легендой», которая выйдет в эфир Первого канала Украинского радио 9 мая в 9.15, представители четырех поколений украинцев через собственные воспоминания и понимание победы попытаются постичь величие событий мая 1945 года для каждого послевоенного поколения.