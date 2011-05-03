Тарасюк: Литвин не поехал в Брюссель из-за форс-мажора

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК заявляет, что председатель ВР Владимир ЛИТВИН не поехал на учредительное заседание Парламентской ассамблеи EURONEST (ЕС – страны - участницы “Восточного партнерства”) из-за операции на колене.

Об этом Б.ТАРАСЮК сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Мне, как человеку, который потратил много времени, сил и энергии, чтобы начала работать EURONEST, хотелось бы, чтобы был наш спикер. Но есть обстоятельства, которые называются в праве “форс-мажор”. Так вот, в данном случае речь идет о том, что Владимиру Михайловичу сделали операцию на колене, и я думаю, что здесь ни у кого не вызывает сомнений, что это форс-мажор”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

В то же время он не уточнил, почему в Брюссель также не приехал ни один из заместителей председателя ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится учредительное заседание Парламентской ассамблеи EURONEST.

В заседании примут участие Президент Европарламента Ежи БУЗЕК, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН, представители руководства парламентов Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы. Украинскую делегацию возглавил Б.ТАРАСЮК, который и подпишет от имени парламента Украины Акт об учреждении Ассамблеи.