Тарасюк: Литвин не поехал в Брюссель из-за форс-мажора
А про замов глава делегации не знает
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК заявляет, что председатель ВР Владимир ЛИТВИН не поехал на учредительное заседание Парламентской ассамблеи EURONEST (ЕС – страны - участницы “Восточного партнерства”) из-за операции на колене.
Об этом Б.ТАРАСЮК сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.
“Мне, как человеку, который потратил много времени, сил и энергии, чтобы начала работать EURONEST, хотелось бы, чтобы был наш спикер. Но есть обстоятельства, которые называются в праве “форс-мажор”. Так вот, в данном случае речь идет о том, что Владимиру Михайловичу сделали операцию на колене, и я думаю, что здесь ни у кого не вызывает сомнений, что это форс-мажор”, - сказал Б.ТАРАСЮК.
В то же время он не уточнил, почему в Брюссель также не приехал ни один из заместителей председателя ВР.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится учредительное заседание Парламентской ассамблеи EURONEST.
В заседании примут участие Президент Европарламента Ежи БУЗЕК, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН, представители руководства парламентов Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы. Украинскую делегацию возглавил Б.ТАРАСЮК, который и подпишет от имени парламента Украины Акт об учреждении Ассамблеи.