Литвин называет "харьковские соглашения" вынужденным шагом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что подписание "харьковских соглашений" было вынужденным шагом.

Об этом он заявил в интервью 5-у каналу.

"Решение о ратификации харьковских соглашений о продлении аренды Россией украинских баз для Черноморского флота на 25 лет - это было вынужденное решение. У нас другого выхода не было", - сказал В.Литвин.

Он объяснил это тем, что к концу 2010 года не было бюджета, нужно было выплатить соответствующие средства ветеранам перед 9 мая - около 1,5 млрд. грн. "Бюджета нет и средств нет. И если идти по той формуле цены на газ, которая предлагалась, нужно было остановить всю промышленность в стране. Все это вынудило Украину принять, я имею в виду руководство, соответствующее решение", - сказал спикер.

Председатель ВР раскритиковал те политические силы, которые сейчас выступают за денонсацию соответствующих соглашений. "Нашим политикам, нашим патриотам всем нужно было такую рьяность демонстрировать, когда были подписаны соглашения о сотрудничестве в газовой сфере, когда мы получили газ по 450 долл. за тыс. куб", - сказал он. Кроме того, добавил В.Литвин, нужно было выходить на улице с манифестациями, когда в 2005 году, правительство при поддержке Президента в одностороннем порядке расторгло соглашение, которым предусматривалось, что Украина будет получать российский газ по цене 50 долл. за тыс. куб до 2010 года.