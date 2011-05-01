Милиция ищет, кто пытался прорваться к Януковичу во Львове

Прокуратура Львовской области возбудила уголовное дело по факту группового нарушения общественного порядка возле Дворца науки и техники Львовской железной дороги во время визита во Львов Президента Украины Виктора Януковича, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Прокуратура сообщает, что завершила доследственную проверку событий 11 апреля 2011 года.

В связи с заседанием Регионального комитета по экономическим реформам под председательством Президента Украины сотрудники органов внутренних дел временно ограничили в тот день доступ посторонних лиц к территории возле Дворца науки и техники.

В прокуратуре Львовской области отмечают, что в день визита Януковича около 80 человек предприняли шесть попыток "организованного натиска на милицейский кордон, с целью его прорыва и несанкционированного проникновения к месту проведения заседания Регионального комитета по экономическим реформам".

"Восстановить общественный порядок удалось только после привлечения резервных сил батальона милиции особого назначения "Беркут", оттеснивших митингующих с территории ограниченного доступа", - говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с инцидентом прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 293 УК Украины. Расследование поручено следственному управлению ГУ МВД во Львовской области.