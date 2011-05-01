Партия регионов собрала на 1 мая самую большую колонну

Первомайская демонстрация в центре Симферополя - по главному проспекту города до площади Советской - собрала шестнадцать тысяч человек, еще около двух тысяч наблюдали за шествием.

Как передает корреспондент УНИАН, в колоннах шли крымские чиновники и депутаты, представители профсоюзных организаций, юные спортсмены, школьники, студенты, работники предприятий региона, проехал десяток машин-багги. Многие несли голубые и желтые воздушные шары.

В праздничной акции участвовали также активисты Партии регионов, их колонна была самой большой. «Регионалы» держали лозунг «Сделаем Крым жемчужиной Украины», несколько портретов Виктора ЯНУКОВИЧА, многочисленные флаги ПР, а также флаги Украины и Крыма.

Кроме того, в колоннах шли сторонники Компартии с транспарантами против роста цен, кризиса и бедности. Активисты партии «Справедливость» несли флаги своей политсилы, симпатики «Русского единства» помимо партийной символики держали несколько флагов России.

Последними шли молодые люди с абсурдными лозунгами: «Кря-кря», «Темнота спасет мымр», «Мы довольны режимом, нам отлично живется» и т.п.