Во Львове пройдет торжественная академия

Львов сегодня празднует 10-ю годовщины приезда Папы Римского Иоанна Павла ІІ.

Сегодня, 1 мая, в 17.00, в храме Преображения Господня во Львове, в день беатификации Иоанна Павла ІІ, состоится торжественная академия, организованная Львовской Архиепархией Украинской греко-католической церкви совместно с Фондом «Андрей» и Львовским отделением Всеукраинского национального музыкального союза.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Если говорить о 1 и 2 мая, то, конечно, в эти дни будет много разных мероприятий, в том числе и День Батяра, День международной солидарности трудящихся. Но самым большим праздником для львовян, все же, будет беатификация Иоанна Павла ІІ, и на площади Рынок, возле Катедры, будут установлены соответствующие мониторы, где в прямом режиме трансляции можно будет увидеть сам процесс беатификации и будут молебны в церквях... Когда десять лет тому назад он был во Львове, в те дни Львов действительно был святым местом: спокойствие, порядок, толерантность, любовь», - отметил городской председатель Андрей САДОВЫЙ.

В программе торжественной академии – премьерное исполнение оратории Мирослава Волынского для солистов, хора, оркестра и чтеца «Totus Tuus» на тексты Иоанна Павла ІІ, стихотворения Анны Волынской. Автор идеи и воплощения Михаил Перун.

Будут исполнять ораторию сводные коллективы: хор и оркестр лауреата национальной премии имени Тараса Шевченко, заслуженной академической капеллы Украины «Трембита», Западный территориальный Центр военно-музыкального искусства, детский хор «Соломия» Львовской средней специальной музыкальной школы-интерната имени Соломии Крушельницкой, солисты: Олеся БУБЕЛА (сопрано), Людмила СКОРУК (мецо-сопрано), заслужен артист Украины Владимир КУДОВБА (тенор), заслуженный артист Украины Игорь КОЦАБА (баритон), Игорь МИХНЕВИЧ (бас), концертмейстер оркестра: Адриан БОДНАР, чтец: заслуженный деятель искусств Украины Петр ЗОЗУЛЯК, дирижер-постановщик оратории: заслуженный деятель искусств Украины Николай КУЛИК.