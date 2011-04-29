Зам Добкина пошел в регионалы

Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Юрий САПРОНОВ вступил в Партию регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, партийный билет заместителю председателя ОГА и другим новым членам партии вручил председатель Харьковской облгосадминистрации, руководитель Харьковского областного отделения Партии регионов Михаил ДОБКИН сегодня на III областном Слете первичных организаций края.

На собрании присутствует председатель Харьковской городской организации Партии регионов, мэр Харькова Геннадий КЕРНЕС, народные депутаты Украины, руководители Центрального аппарата Партии регионов. Делегаты Слета подводят итоги выполнения «Региональной программы усиления политического влияния Партии регионов на 2008-2011 годы» и обсуждают «Региональную программу усиления политического влияния Партии регионов на 2011-2015 годы».

Сегодня в структуру Харьковской областной организации ПР входит 1765 первичных организаций, которые объединяют свыше 143,5 тыс. лиц.

Справка УНИАН. Ю.САПРОНОВ – украинский бизнесмен, председатель правления Благотворительного Фонда Юрия Сапронова, предпринимательской деятельностью занимается с 1989 г. С 2005 г. – председатель Совета директоров украинско-российского СП «Студбуд». В 2006 – 2009 г. – депутат Харьковского горсовета (фракция «Наша Украина»). В сентябре в 2009 г. сложил с себя депутатские полномочия в связи с несогласием с политикой партии «Наша Украина». С марта 2010 – заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации. В октябре 2010 г. избран депутатом Харьковского облсовета по списку Партии регионов.