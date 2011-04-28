Тимошенко объяснила, почему ее до сих пор не посадили

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что реакция международного сообщества и поддержка граждан Украины сдерживают желание действующей власти Украины привлечь ее к уголовной ответственности на основании сфабрикованных обвинений.

Об этом она заявила в интервью журнала "Фокус", сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Шкодливый кот давно запрыгнул бы на стол и съел все, что там стоит, если бы не боялся. Меня уже давно посадили бы по сфабрикованным наспех делам, если бы не боялись той части украинского народа, которая меня последовательно поддерживает, и мирового сообщества, которое внимательно следит за событиями в Украине", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом лидер партии "Батьківщина" не стала прогнозировать, чем закончится рассмотрение уголовных дел, возбужденных против нее. "Я до конца не знаю, рискнут ли они меня арестовать, рискнут ли вынести обвинительный приговор. Знаю, что очень хотят. Они многое сегодня могут, но не смогут заставить меня бояться", - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, основной причиной ее криминального преследования является желание власти исключить ее из политической деятельности. "Им важно не допустить меня и мою политическую силу к следующим выборам, чтобы полностью управляемые суды вынесли мне до выборов приговор. А с выборами они разберутся по-другому, подготовив законодательство, которое полностью отменяет само понятие честных выборов", - считает лидер «Батьківщини».