Тимошенко: я приказала Нафтогазу не упоминать Россию в Стокгольме

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко в эксклюзивном интервью Фокусу впервые признала, что именно она распорядилась убрать из методики защиты адвокатов Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже упоминания о роли России на украинском газовом рынке.

Тимошенко подтвердила договоренности с Путиным, в соответствии с которыми ситуация в Стокгольме была представлена как прямой конфликт Нафтогаза с РосУкрЭнерго, без упоминания о России.

«Документ, который Нафтогаз при нашем правительстве передавал в Стокгольмский суд, изначально содержал политические тезисы, касающиеся России. Но в то же время РУЭ без разрешения Газпрома не могло подать иск в Стокгольмский арбитраж, ведь на 50% основателем РосУкрЭнерго был «Газпром». Во время переговоров с Путиным я договорилась о том, что Нафтогаз уберёт из стокгольмских документов политические заявления о влиянии России на РосУкрЭнерго, а взамен Газпром отзовёт у РУЭ доверенности на право обращения в Стокгольмский арбитраж. Газпром эти доверенности отозвал, а мы убрали политику из документов», - объяснила экс-премьер.

По словам Тимошенко, в 2010 году Газпром вышел из уставного капитала, и РосУкрЭнерго «возобновило склоку против Украины». А в июле 2010 года страну «просто предали». «По поручению Януковича было заключено мировое соглашение между «Нафтогазом» и «РосУкрЭнерго». По сути, там не было спора. От имени государства сознательно проиграли этот процесс, хотя должны и обязаны были его выиграть», - добавила экс-премьер.

Напомним, в июне Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск РосУкрЭнерго к Нафтогазу. Суд постановил вернуть 11 млрд. куб. м газа компании РУЭ, а также вернуть дополнительно 1,1 млрд. куб. м газа в качестве компенсации за нарушение условий контракта.