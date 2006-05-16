«Наша Украина» увидела выход из ситуации

«Наша Украина» намерена предложить лидерам Блока Юлии Тимошенко и Соцпартии Украины завершить переговоры по созданию коалиции демократических сил с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель юридического департамента «Нашей Украины» Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, сегодня председатель совета партии «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ обратится или уже обратился к лидерам БЮТ и СПУ с тем, чтобы направить совместное письмо Президенту Украины, чтобы тот принял лидеров трех политических сил, и чтобы с участием Президента выйти из сложившейся ситуации.

По убеждению Р.ЗВАРИЧА, такое привлечение Президента к переговорам могло бы иметь результат.

При этом он напомнил, что в свое время без участия блока «Наша Украина» лидеры БЮТ и СПУ Юлия ТИМОШЕНКО и Александр МОРОЗ пытались договориться с Президентом «о чем-то нам неизвестном». Как сказал Р.ЗВАРИЧ, «Наша Украина» назвала неправильным, когда лидеры двух политических сил ведут сепаратные переговоры с Президентом.