Президент назначил Донецкого губернатора

17:11, 16 мая 2006
Политика
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Этот человек из числа бывших заместителей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Владимира ЛОГВИНЕНКО председателем Донецкой областной государственной администрации.

Текст Указа размещен на Официальном интернет-сайте Президента Украины.

Справка УНИАН. В.ЛОГВИНЕНКО занимал должность заместителя председателя Донецкой областной государственной администрации в период, когда областью руководил Анатолий БЛИЗНЮК (2002.11-2005.01).

 

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