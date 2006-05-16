Президент назначил Донецкого губернатора
17:11, 16 мая 2006Политика
1197
Этот человек из числа бывших заместителей
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Владимира ЛОГВИНЕНКО председателем Донецкой областной государственной администрации.
Текст Указа размещен на Официальном интернет-сайте Президента Украины.
Справка УНИАН. В.ЛОГВИНЕНКО занимал должность заместителя председателя Донецкой областной государственной администрации в период, когда областью руководил Анатолий БЛИЗНЮК (2002.11-2005.01).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter