Президент назначил Донецкого губернатора

Этот человек из числа бывших заместителей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Владимира ЛОГВИНЕНКО председателем Донецкой областной государственной администрации. Текст Указа размещен на Официальном интернет-сайте Президента Украины. Справка УНИАН. В.ЛОГВИНЕНКО занимал должность заместителя председателя Донецкой областной государственной администрации в период, когда областью руководил Анатолий БЛИЗНЮК (2002.11-2005.01).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter