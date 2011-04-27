Ющенко: 27 апреля 2010 года войдет в историю Украины как день позора

Лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО призывает политические силы и всю нацию выступить с акциями в поддержку денонсации «харьковских соглашений» и газового соглашения 2009 года с РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Х съезда партии «Наша Украина», который состоялся под стенами Верховной Рады.

По словам В.ЮЩЕНКО, «харьковские соглашения» сейчас являются политической ошибкой, которая привела к тому, что украинская нация понесла финансовые потери. Также эти соглашения представляют угрозу суверенитету Украины, подчеркнул он.

«27 апреля 2010 года войдет в историю Украины как день позора. С каждым годом украинская нация будет давать надлежащую оценку этим событиям», - сказал он.

По словам лидера «Нашей Украины», украинцы должны сказать «нет» этим соглашениям, поскольку они не решают ни политические, ни экономические, ни социальные проблемы.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что депутаты от партии «Наша Украина» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о денонсации «харьковских соглашений».

В то же время он добавил, что «харьковские соглашения» нужно рассматривать совместно с коррупционным, по его словам, газовым соглашением 2009 года, поскольку Украина понесла из-за него многомиллионные убытки.

«Газовые соглашения и харьковские соглашения должны быть денонсированы как противоречащие нашим интересам. Это наша земля, и мы сами наведем на ней порядок без чужого солдатского сапога и матросского ботинка», - сказал В.ЮЩЕНКО.