Представитель Социалистической партии Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ отказался от должности мэра Чернигова в пользу мандата народного депутата Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ сегодня журналистам.

«РУДЬКОВСКИЙ написал и направил в Черниговский городской совет заявление об отказе от должности мэра Чернигова. Черниговский горсовет рассмотрит его заявление и назначит новые выборы», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Председатель ЦИК сообщил, что представитель Партии регионов Анатолий КУКОБА также отказался от должности мэра Полтавы и зарегистрирован народным депутатом Украины. «КУКОБА несколько раз созывал сессию, но не было кворума, и он также написал заявление об отказе от мандата мэра», - пояснил он.