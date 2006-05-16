Кинах учит, что надо всем делать, ”начиная с Президента”

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолий КИНАХ заявляет о низком уровне выполнения указов Президента Украины.

Об этом А.КИНАХ заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“За последний период – и мне есть с чем сравнивать – меня очень тревожит то, что снижается уровень ответственности и исполнительской дисциплины при выполнении важнейших нормативных актов, включая указы Президента государства”, - отметил А.КИНАХ. В качестве примера он навел указ Президента от 27 декабря 2005 года по вопросам укрепления энергетической безопасности государства. “К сожалению, выполнение этого указа – на уровне 20%”, - сказал А.КИНАХ.

Он назвал следующие причины невыполнения указов Президента:

во-первых, несовершенная кадровая политика. “Это очень серьезно. Я постоянно подчеркивал, что нам нужно существенно совершенствовать кадровую политику”, - сказал А.КІНАХ;

во-вторых, по его словам, “хаос, который создан в законодательстве, который существенно повлиял на вертикаль власти”;

в-третьих, недостаточная обратная связь со структурами местной власти и местного самоуправления, что негативно влияет на исполнительскую дисциплину, “потому что указы и программы правительства реализовываются не в Киеве, а на местах”, - отметил он.

Последним пунктом экс-секретарь СНБО назвал необходимость “на всех уровнях, начиная с Президента, усиливать требования к результативности работы должностных лиц, отработки системы объективной оценки их эффективности и результативности”. Также, по его словам, “нужно никогда не делать заложниками территории или отрасли экономики от неквалифицированных, безответственных, конъюнктурных действий некоторых должностных лиц”. “Здесь нужно проявить волю и решительность”, - отметил А.КИНАХ.

Он подчеркнул: “Кроме системных социально-экономических и общественно-политических проблем в Украине есть и очень актуальная проблема низкого уровня эффективности системы государственной власти, государственного управления, что очень болезненно влияет на качественные характеристики развития государства, особенно в условиях переходного периода к парламентско-президентской форме правления”.