Интерпол ничего не знает о том, что должен искать зятя Черновецкого?

На сайте Интерпола среди разыскиваемых украинцев так и не появилась информация о розыске Вячеслава Супруненко - зятя мэра Киева. Хотя генпрокурор полторы недели назад утверждал, что зятя Черновецкого объявили в розыск по линии Интерпола. Об этом сообщает ДЕЛО.

Издание напоминает, что 11 апреля Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против депутата Киевского городского совета Вячеслава Супруненко и лидера фракции Блока Черновецкого Дениса Комарницкого за совершение ими разбойного нападения. А 15 апреля генпрокурор Виктор Пшонка заявил что ГПУ уже объявила в розыск зятя Леонида Черновецкого Вячеслава Супруненко, в том числе по линии Интерпола. "По поводу Супруненко – действительно он объявлен Интеполом в международный розыск и приняты все меры по тому, что он оказался на Украине", – сказал Пшонка.

По данным Генпрокуратуры, Супруненко, который приходится зятем мэру Киева Леониду Черновецкому, находится в одной из европейских стран (по данным СМИ – в Италии. – Ред.), куда также будет направлен запрос о его выдаче.