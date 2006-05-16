Бизнесмены благодарны Еханурову за то, что он не сделал

Экс-секретарь Совета нацоинальной безопасности и обороны Украины Анатолий КИНАХ называет одним из позитивов правительства Юрия ЕХАНУРОВА попытку не мешать работать бизнесу.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Правительство ЕХАНУРОВА работало в сложных условиях избирательной кампании, в условиях поиска эффективной политической конфигурации власти в Украине и, как один из позитивов, правительство ЕХАНУРОВА, в отличие от предыдущего правительства ТИМОШЕНКО, хотя бы делал попытку не мешать работать, а это уже большой плюс», - сказал А.КИНАХ.

Он отметил, что для бизнесменов главным является не только создание властью ровных условий ведения бизнеса, но и невмешательство в бизнес.

В то же время А.КИНАХ подчеркнул, что всегда придерживается морального принципа: никогда не характеризовать сегодняшние проблемы на основе того, что они перешли от предыдущей власти или предыдущего правительства. «Нельзя указывать пальцем назад, напротив, нужно укреплять положительную преемственность, опираться на опыт и не повторять ошибки», - сказал экс-секретарь СНБО.